© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Italia, il capitano dell'Armenia e neo acquisto della Roma Henrik Mkhitaryan ha commentato: "Sull'1-1 abbiamo anche avuto la possibilità di vincerla. Abbiamo dato il massimo però l'Italia è una squadra superiore e siamo soddisfatti di quanto fatto".

L'espulsione?

"Non voglio giudicare l'operato dall'arbitro. Sono saliti tutt'e due per colpire il pallone ma, ripeto, non voglio giudicare l'operato dell'arbitro".