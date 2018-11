Arnautovic: "Voglio lasciare il West Ham". E l'agente conferma tutto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marko Arnautovic, attaccante austriaco classe '89 in forza al West Ham, parlando al quotidiano Kurier ha confermato la volontà di lasciare gli Hammers per potersi misurare con dei palcoscenici più prestigiosi: "Ho 29 anni, la migliore età calcisticamente parlando. E' ovvio che abbia il desiderio di competere con i migliori giocatori. Anche se in questo momento mi fido totalmente di mio fratello (Danijel Arnautovic, colui che lo rappresenta)".

L'agente/fratello dell'attaccante ex Inter - arrivato al West Ham dallo Stoke City nel 2017 per 25 milioni di sterline - ha infatti confermato di essere stato molto molto vicino nella scorsa estate alla chiusura dell'affare con un club che gioca la Champions League (si è parlato con insistenza del Manchester United). "Sta giocando in Premier dove si trovano i migliori giocatori, ma per uno come Marko questo non può essere il punto d'arrivo - le parole riportate da metro.co.uk -. Ad oggi è un elemento importante del West Ham, ma penso che possa dare ancora di più, e par farlo deve giocare in un top team. Marko è pronto per il prossimo passo, uno come lui non dovrebbe lottare per non retrocedere. Lui sta bene, ama il club e i suoi tifosi, ma sotto sotto resta ancora quel sentimento e quella volontà di giocare al top. Tutti dovrebbero capirlo. Il futuro? E' possibile che parta, anche in questa stagione c'erano due club importanti di Champions su di lui. Ci sono delle opzioni, stiamo valutando, ma non posso dire di più".