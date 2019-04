Aaron Ramsey si prende le prime pagine dei giornali inglesi. Il gallese trascina il suo Arsenal nel successo contro il Newcastle nel monday night che porta i Gunners al terzo posto in classifica. "Mancherai quando sarai andato via" scrive il Mirror, sottolineando come questi siano gli ultimi mesi del centrocampista con la maglia dell'Arsenal, prima di trasferirsi alla Juventus. "Aaron's the top Gunner" titola Star Sport. "La plusvalenza dell'Arsenal" scrive il Guardian, riferendosi alle entrate che arriveranno in caso di qualificazione alla Champions League.