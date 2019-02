© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Arsenal non ha perso le speranze di regalare a Unai Emery il suo pupillo Ever Banega. Il centrocampista ex Inter, oggi al Siviglia, era il grande obiettivo di mercato dei Gunners a gennaio, ma i club non hanno trovato gli accordi. La prossima estate, secondo Mundo Deportivo, la società londinese tornerà all'assalto dell'argentino con l'intenzione di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro.