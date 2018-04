Arsenal a segno con Ramsey, CSKA Mosca sotto a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono bastati nove minuti all'Arsenal per sbloccare la gara contro il CSKA Mosca. Splendida azione dei gunners in occasione dell'1-0, tutta rasoterra. Ozil serve sulla destra Bellerin: il terzino mette in area per Ramsey che di piatto destro batte Akinfeev. Tutto facile per i londinesi.