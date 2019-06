Arsenal, a un passo il colpo Carrasco: il belga pronto a salutare la Cina

© foto di Acero

Yannick Ferreira Carrasco è pronto a tornare in Europa. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, l'esterno d'attacco belga sarebbe molto vicino alla firma con l'Arsenal. Carrasco, attualmente in forza al Dalian Yifang, era stato cercato anche da Milan, Inter e Roma negli ultimi mesi, ma si prepara adesso ad andare a rinforzare le corsie laterali di Emery. Il classe '93, ex Atletico Madrid, ha finora realizzato sette gol e due assist in dieci presenze stagionali col club cinese.