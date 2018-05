Arsenal, a un passo l'ex Genoa e Milan Papastathopoulos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arsenal a un passo da Sokratis Papastathopoulos. Come riporta la BBC, i Gunners sarebbero infatti pronti a versare nelle casse del Borussia Dortmund circa 18 milioni di euro per il cartellino del difensore ex Milan e Genoa. Il greco andrebbe in scadenza coi gialloneri fra una sola stagione.