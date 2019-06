Arsenal, accordo con Saliba. Resta solo da convincere il Saint-Etienne

© foto di Imago/Image Sport

L'Arsenal è pronto a chiudere per l'arrivo di William Saliba. Come riporta L'Equipe, i Gunners avrebbero infatti già trovato un accordo col difensore della Francia Under 19. Restano solo da eliminare le ultime titubanze del Saint-Etienne per un classe 2001 che nell'ultima stagione vanta ben 19 presenze con la prima squadra tra Ligue 1 e coppe.