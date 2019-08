Arsenal, agenti di Ozil diretti negli USA per trattare con il DC United

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A gennaio il DC United perderà Wayne Rooney che tornerà in Inghilterra alla guida del Derby County. Per sostituire l'ex Manchester United, il club statunitense starebbe pensando a Mesut Ozil e secondo quanto riporta il Sunday Express gli agenti del giocatore dell'Arsenal hanno in programma un viaggio negli Stati Uniti per incontrare i dirigenti del DC United. Gli eventi degli ultimi giocato che hanno minato alla sicurezza dii Ozil avrebbero accelerato le operazioni.