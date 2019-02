© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Mesut Ozil, scrive questa mattina il Daily Mirror, è sempre più lontano dall'Arsenal. Il club britannico sta infatti perdendo la pazienza nei confronti del tedesco e delle sue continue assenze (in allenamento e in partita), ultima in ordine di tempo quella contro l'Huddersfield. Fin qui il tecnico Unai Emery è sempre stato dalla sua parte e lo ha sempre difeso, ma ancora anche il tecnico spagnolo sta iniziando a spazientirsi. E proprio per questo, scrive il tabloid, immaginare un suo addio in estate è ipotesi sempre più concreta. L'ex Real Madrid nelle scorse settimane è stato accostato, fra le altre, a Inter e PSG.