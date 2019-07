Everton Soares è sempre più vicino all'Arsenal. Il giocatore brasiliano del Gremio, accostato nei giorni scorsi anche al Napoli, è pronto per potersi trasferire in Premier League. I gunners, secondo quanto riportato dal The Sun, avrebbero accettato la richiesta di 36 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro, fatta dalla compagine sudamericana.