Arsenal, altro giallo: rinvenuto un cadavere a casa di Elneny

© foto di Federico De Luca

Non c'è pace in casa Arsenal. Dopo il tentato assalto da parte di due delinquenti a Kolasinac e Ozil, il padre di Mohamed Elneny in queste ore ha fatto un macabro ritrovamento nel cortile della casa del giocatore, attualmente in costruzione in Egitto. Un corpo senza vita ancora da identificare, quello rinvenuto nell'abitazione nei dintorni della città di El-Mahalla El-Kubra, che ha scosso non poco il centrocampista dei Gunners e la sua famiglia. A riportarlo è il sito 24.ae.