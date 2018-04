Arsenal, appluasi, sorrisi e rispetto: l'ultima di Wenger all'Old Trafford

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata dolce amara per Arsene Wenger che ha disputato sulla panchina dell'Arsenal la sua ultima gara all'Old Trafford contro il Manchester United. E' terminata 2-1 per i Red Devils che hanno trionfato con il gol di Fellaini al 91' ma il grande protagonista è stato senza dubbio il tecnico francese omaggiato dal Teatro dei Sogni con grandi applausi, tanto rispetto e anche una targa da sir Alex Ferguson che ha posato con il nemico di sempre e con José Mourinho, che diverse volte è stato protagonista delle liti con Wenger. Il tutto in un clima di festa e un'atmosfera amichevole per rendere omaggio ad un grande tecnico ed un grande condottiero.

WATCH: Rivals for 22 years, friends in the end 👊 Manchester United presented Arsene Wenger with a special award on his last trip to Old Trafford as Arsenal's manager. pic.twitter.com/R5duKQk3O5 — Sky Sports PL (@SkySportsPL) 29 aprile 2018