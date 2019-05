Arsenal, arriva Meunier. A fargli posto sarà l'ex juventino Lichtsteiner

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Arsenal ha individuato il rinforzo per la prossima stagione sulla corsia destra di difesa. Secondo France Football è avviata la trattativa col Paris Saint-Germain per Thomas Meunier, ventisette esterno che sarebbe pronto a volare in Premier League durante le prossime settimane per trovare l'accordo e firmare il contratto che lo legherà ai gunners.

Lichtsteiner in uscita. L'ingaggio di Meunier mette alla porta l'ex Juventus e Lazio, sotto contratto con i londinesi fino al prossimo 30 giugno. Lo svizzero, dunque, sarà libero di accordarsi con un altro club liberando il posto per il belga.