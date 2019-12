Arsenal, Arteta adesso è il candidato principale per la panchina

© foto di Image Sport

Mikel Arteta è il candidato principale a occupare il posto vacante sulla panchina dell'Arsenal. Come riporta Sky Sports UK, l'attuale collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City sarebbe la prima scelta dei Gunners grazie alla sua esperienza, alle sue idee di calcio e anche alla sua ottima conoscenza della piazza, dove ha giocato dal 2011 al 2016. Curioso che ieri l'Arsenal sia stato spazzato via in casa (3-0) proprio dai Citizens allenati dalla coppia spagnola.