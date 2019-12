Arsenal, Arteta: "Decisione difficile, ma dovevo affrontare questa sfida"

Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell'Arsenal dopo l'addio di Unai Emery ed il breve mandato ad interim di Freddie Ljungberg. "Mi sento di nuovo a casa. Sono incredibilmente felice e orgoglioso dell'opportunità che mi è stata data. Mi sono preparato per diversi anni per questa sfida. So cosa merita questo club e sono pronto per la sfida. Non vedo l'ora di iniziare. E' un sogno per me, quando me ne sono andato avevo detto che un giorno, quando sarei stato pronto, sarei tornato". Rivedi le parole di Mikel Arteta in conferenza stampa attraverso il video di TuttoMercatoWeb.com.