Il nuovo allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di giovedì contro il Bournemouth: "La priorità è ciò che trasmetteremo alla squadra, è un riflesso delle esigenze che porteremo ogni giorno in allenamento. Ljungberg? Ci ho parlato, volevo sapere che cosa pensava di questa situazione e abbiamo deciso che la cosa migliore è che resti con noi perché conosce bene sia i giocatori che il club".