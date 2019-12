Willy, il fratello di Pierre-Emerick Aubameyang (30), s'è espresso in maniera negativa sul nuovo allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta. Il che fa quasi cadere l'ipotesi di un rinnovo contrattuale dell'ex Milan con i Gunners. Secondo il Mirror, l'attaccante del Gabon vorrebbe lasciare Londra già nel corso della finestra di mercato invernale e l'avvicendamento in cambia non avrebbe cambiato nulla.