Arsenal, Arteta sempre più vicino alla panchina per il dopo Wenger

© foto di Image Sport

Mikel Arteta è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Arsenal. Per il Daily Mail manca solo l'annuncio, mentre per il Daily Star la dirigenza Gunners non ha ancora dato il via libera all'arrivo dell'attuale collaboratore tecnico di Guardiola. Il futuro del dopo Wenger, però, salvo clamorosi colpi di scena sembra scritto.