L'Arsenal punta Marcus Thuram. Come riporta il Mirror, il figlio dell'ex calciatore di Parma e Juventus sarebbe infatti uno dei primi obiettivi dei Gunners per la prossima stagione. Esterno d'attacco sinistro, classe 1997, Thuram jr in questa stagione ha realizzato undici reti e un assist in 29 presenze con la maglia del Guingamp.