Arsenal-Atletico 1-0: Lacazette abbatte il muro dei colchoneros

Arsenal in vantaggio al 61' contro l'Atletico Madrid. È Lacazette a portare avanti la squadra di Wenger, sfruttando un cross dalla sinistra: stacco imperioso su Lucas Hernandez e palla nell'angolino destro. Crolla il muro dell'Atletico, terzo gol in EL per l'ex Lione.

