Arsenal-Atletico, subito espulso Vrsaljko. Anche Simeone allontanato

© foto di J.M.Colomo

Grandi polemiche a Londra, dove è in corso il match di andata delle semifinali di Europa League tra Arsenal e Atletico Madrid. Dopo nemmeno 10 minuti di gioco è stato espulso l'ex terzino del Sassuolo Vrsaljko per doppia ammonizione, scatenando le proteste dei colchoneros e di Diego Simeone. Il tecnico argentino, pochi istanti dopo, è stato allontanato dalla panchina per le continue lamentele nei confronti del fischietto francese Turpin.