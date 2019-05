© foto di Insidefoto/Image Sport

Quarantotto gol in due, un bottino esagerato quello di Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang, i due bomber dall'intesa perfetta dell'Arsenal. Entrambi, forti di numeri da top scorer in Europa, hanno straconvinto, tanto da indurre i Gunners a muoversi concretamente per rinnovare a tutti e due il contratto, per cautelarsi in caso si faccia avanti una delle superpotenze del calcio mondiale. A riportarlo è il Mail on Sunday.