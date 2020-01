Pierre-Emerick Aubameyang dice no all'addio all'Arsenal. Lo ha fatto oggi, spiegando di "amare questo club", di "essergli fedele". Il gabonese, stella in una stagione complicata per i Gunners con 15 gol su 25 partite in tutte le competizioni, ha chiarito. "Vorrei reagire ai rumors che ci sono in questi giorni: dovreste concentrarvi su quel che succede in campo. Sono il Capitano dell'Arsenal, amo il club e voglio riportarlo al top".