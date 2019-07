© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è un caso Koscielny in casa Arsenal. Il difensore francese si è rifiutato di volare con i compagni di squadra verso gli Stati Uniti, dove i gunners saranno impegnati nella International Champions Cup. "Siamo molto delusi per le azioni di Laurent che vanno contro le nostre disposizioni. Speriamo di risolvere la questione e non rilasceremo ulteriori commenti sulla vicenda" è il comunicato ufficiale del club londinese.