Arsenal, Ceballos arrivato in prestito: costerà 17 mln per una stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Ceballos è arrivato all'Arsenal in prestito dal Real Madrid ma costerà ben 17 milioni di euro alle casse del club inglese. Secondo quanto riporta il The Sun infatti tra stipendio e spese varie, i Gunners dovranno investire una cifra importante per una sola stagione del centrocampista spagnolo.