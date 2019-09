© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durante la sua intervista al The Guardian il neo acquisto dell'Arsenal Dani Ceballos ha parlato della forza offensiva dei Gunners, tirando in ballo un paragone piuttosto ingombrante: "Abbiamo una squadra forte e compatta ma ciò che fa la differenza è il tridente offensivo. Posso tranquillamente paragonare Aubameyang a Cristiano Ronaldo quando era al Real Madrid. Vive per il gol ed è un giocatore fondamentale per la nostra squadra".