© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In prestito secco all'Arsenal, Dani Ceballos (23) non ha alcuna intenzione di tornare al Real Madrid. Stando a quanto riferito da As, infatti, fin quando ci sarà Zinedine Zidane in panchina il centrocampista spagnolo si rifiuterà di rientrare alla base, in quanto poco considerato dal tecnico francese.