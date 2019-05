Il portiere dell’Arsenal Per Cech, che a fine stagione si ritirerà dal calcio giocato, ha pubblicato un tweet al termine della stagione in cui saluta la Premier League: “Grazie Premier: 2 squadre, 15 anni, 443 presenze, 202 clean sheets, 280 vittorie e quattro trofei. E’ stato un privilegio e un piacere”.

Thank you .@premierleague ...2 teams 🔵🔴 15 years , 443 apps / 202 clean sheets , 280 wins ... and 🏆🏆🏆🏆 ... it has been a privilege and pleasure ! #goodbye pic.twitter.com/8SS3utFagW

— Petr Cech (@PetrCech) 12 maggio 2019