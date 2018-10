Arsenal, che contratto con Adidas: 68 mln di euro l'anno per 5 stagioni

L'Arsenal ha firmato quest'oggi un contratto importantissimo con l'Adidas per le prossime cinque stagioni che entrerà in vigore dal prossimo campionato. I gunners si sono impegnati col marchio tedesco fino al 2024 e incasseranno 68 milioni di euro a stagione, più del doppio rispetto all'attuale accordo con la Puma che scadrà a giugno.

Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs

— Arsenal FC (@Arsenal) 8 ottobre 2018