Arsenal-Chelsea, disagi per la trasferta a Baku. Le scuse della UEFA

La UEFA si scusa con Arsenal e Chelsea a seguito dei disagi che sta portando la trasferta a Baku, per motivi logistici e di costi. Il direttore delle competizioni UEFA, Giorgio Marchetti, ha dichiarato: "Non ci sarebbe bisogno di dire che una finale tutta inglese, peraltro con due squadre di Londra non era un evento così facilmente pronosticabile al momento della decisione della sede della finale. Ci dispiace per i problemi che i tifosi stanno avendo per organizzare il viaggio a Baku. I nostri esperti si stanno muovendo in modo da dare una mano a trovare soluzioni più economiche per permettere ai tifosi di viaggiare"