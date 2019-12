Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: Arteta punta su Ozil titolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 15 all'Emirates Stadium andrà in scena il grande derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, due squadre in difficoltà in questo momento della stagione. Per questa sfida Mikel Arteta ha scelto di schierare Ozil titolare con Aubameyang e Lacazette. Mentre Lampard ha deciso di scendere in campo con il tridente formato da Mount, William e Abraham. Ecco gli schieramenti di Arsenal e Chelsea:



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ARSENAL: Leno, Maitland-Niles, Chambers, Luiz, Saka, Guendouzi, Torreira, Nelson, Ozil, Aubameyang, Lacazette.



CHELSEA: Kepa, Rudiger, Zouma, Tomori, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Emerson, Mount, Willian, Abraham.