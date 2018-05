Arsenal, continua la ricerca del nuovo tecnico. Vieira esce dalla lista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Vieira non sarà il prossimo allenatore dell'Arsenal. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, infatti, l'attuale tecnico del New York City FC ha già fatto intendere di non poter prendere in considerazione l'ipotesi di un ritorno a Londra. "Felice per l'accostamento, ma è molto difficile", le parole dell'ex bandiera dei Gunners, che a questo punto potrebbe essere confermato alla guida del club di MLS.