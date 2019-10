Arsenal, crescono le quotazioni di Mourinho per sostituire Emery

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho è un'opzione sempre più concreta per la panchina dell'Arsenal. Secondo quanto riporta il Sun, nonostante il suo passato al Chelsea, i Gunners starebbero pensando proprio allo 'Special One' per tornare in alto visti i risultati altalenanti di mister Emery. La dirigenza londinese ha perso la pazienza e Mourinho è un profilo che intriga non poco.