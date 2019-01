Denis Suarez saluta il Barcellona in attesa dell'ufficialità del suo trasferimento all'Arsenal. Questo il suo messaggio su Twitter, insieme a una foto con tutta la rosa blaugrana: "Siete un gruppo incredibile! Grazie di tutto, a presto. Buona fortuna e forza Barça sempre".

Sois un grupo increíble! Gracias por tanto, hasta pronto. Sort y Força Barça Sempre ❤

You’re a group of amazing people! Thank you for everything, see you soon. Good luck and Força Barça ❤ pic.twitter.com/3n9BkBRv3S

— Denis Suarez (@DenisSuarez6) 31 gennaio 2019