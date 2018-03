Arsenal, dal Brasile: pronti 9 milioni per Maycon del Corinthians

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Possibile colpo a centrocampo per l'Arsenal in vista della prossima estate. Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano UOL, infatti, la squadra di Wenger - avversaria del Milan in Europa League - avrebbe messo nel mirino Maycon del Corinthians. Per il giocatore che ha attirato anche tante altre squadre europee (tra cui il Napoli) - si legge - i Gunners sarebbero pronti ad offrire 9 milioni di sterline al momento della riapertura del mercato estivo.