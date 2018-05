Arsenal, dalla Bosnia: scelto il nuovo tecnico, è Zeljko Buvac

Clamorosa notizia dalla Bosnia, paese di origine di Zeljko Buvac, storico secondo di Jurgen Klopp e fresco di addio al Liverpool per "ragioni personali". Stando a quanto riferisce Pravda BL, il tecnico sarebbe il favorito numero uno a prendere il posto di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal, una scelta che avrebbe del clamoroso. Il bosniaco non infatti mai affrontato un'avventura da primo allenatore in carriera, ma dalla sua parte avrebbe Sven Mislintat, da novembre nuovo capo scout dell'Arsenal, con cui ha lavorato fianco a fianco al Borussia Dortmund.