Arsenal, dalla Germania: Tuchel ha già firmato con i Gunners

Thomas Tuchel, ex allenatore del Borussia Dortmund, ha rifiutato il Bayern Monaco per firmare per l'Arsenal. Lo riporta Kicker che spoega come l'allenatore tedesco di 44 anni abbia già firmato un contratto con il club inglese come successore di Arsene Wenger. Non è chiaro quando dovrebbe prendere il nuovo incarico, probabilmente a partire da luglio. Il contratto di Wenger è ancora valido fino al 2019, ma il francese potrebbe non essere confermato dopo l'ennesima stagione difficile.