Arsenal, dalla Spagna: Santi Cazorla non considera l'idea del ritiro

Santi Cazorla, fantasista spagnolo dell'Arsenal, non sta considerando affatto l'idea del suo ritiro dal mondo del calcio giocato, scrive il prestigioso quotidiano iberico AS. Il 32enne è alle prese con un infortunio che lo terrà fuori almeno fino a ottobre, con Wenger che ha deciso così di escluderlo dalla lista dei giocatori impiegabili per la Premier League.