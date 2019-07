Arsenal, Dani Ceballos ha firmato: manca solo l'ufficialità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Ceballos è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Il calciatore del Real Madrid ha sostenuto le visite mediche con i londinesi nella giornata di ieri e ha firmato l'accordo per una stagione: le parti hanno trovato un accordo per il prestito con diritto di riscatto, come chiesto dal calciatore spagnolo. Il trasferimento, come riportato da AS, verrà ufficializzato nelle prossime ore.