Arsenal, dirigenza a casa di Arteta per convincerlo ad accettare

© foto di Image Sport

Si fa sempre più forte il pressing dell'Arsenal nei confronti di Mikel Arteta, attuale allenatore in seconda del Manchester City di Pep Guardiola. Stando a quanto riportato da SkySport UK questa mattina i dirigenti dei Gunners hanno fatto visita questa mattina ad Arteta presso la sua abitazione a Manchester per portare avanti la trattativa utile per chiudere la ricerca dell'erede di Unai Emery