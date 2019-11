© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il caso Xhaka, il capitano ancora fuori dai progetti dell'Arsenal, Unai Emery rischia di perdere tutto lo spogliatoio dei Gunners. Stando a quanto riferito da Metro, l'allenatore non viene visto più di buon occhio da diversi giocatori, viene addirittura deriso, per cui non è da escludere che la sua avventura nel nord di Londra sia vicina a giungere ai titoli di coda.