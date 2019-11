Arsenal, è ancora caso Xhaka: neanche in panchina col Southampton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue il caso Granit Xhaka in casa Arsenal. Il centrocampista svizzero non è stato neanche inserito nella panchina anti Southampton. Il ventisettenne che era stato anche insignito della fascia di capitano, è reduce da una lite coi tifosi dei Gunners in occasione della sfida al Crystal Palace. Xhaka è un nome caldo sul mercato per la Serie A già per la finestra di gennaio.