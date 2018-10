Arsenal, è fatta per Miguel Almiron. Il paraguaiano piaceva all'Inter

Il Corriere della Sera e la rapina a Milik: "Via l'orologio da 27mila euro"

Il Corriere di Torino verso il Frosinone: "Due cifre per tre punti"

Leggo sulla Lazio: "Tracollo in Germania: 4-1 dall'Eintracht"

Il Secolo XIX su Defrel: "In 7 partite Zapata è già dimenticato"

Il Messaggero: "Roma, riecco Aurelio nemico fatto in casa"

La Nuova Ferrara: "Alla Lega Calcio non piace lo sponsor Spal

Miguel Almirón sarà un nuovo giocatore dell'Arsenal. Secondo Fox Sports , i Gunners avrebbero già definito con l'Atlanta United l'acquisto del talentoso centrocampista offensivo per gennaio. Il classe 1994 - riporta 90min - dovrebbe costare circa 13 milioni di euro. Almirón, in passato, era stato accostato anche all'Inter.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy