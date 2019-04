© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Prima l'Everton, poi il Napoli. In ordine cronologico, ma non di importanza perché ormai l'Europa League è giunta ai quarti di finale. Per l'Arsenal è tempo di pensare alla Premier League e lo dice anche Unai Emery in conferenza stampa: "Per noi è una grandissima sfida. Vogliamo finalmente esprimere anche in trasferta le qualità di calcio che sappiamo produrre quando giochiamo all'Emirates. Al Napoli ci penso dopo, troppo importante la sfida con l'Everton".