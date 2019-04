© foto di Insidefoto/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Sky Sports, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha parlato della sua prima stagione a Londra: "Nel complesso, penso che sia stato un anno positivo. Siamo qui oggi con l'opportunità di raggiungere i nostri obiettivi sia in Premier League che in Europa League, pur sapendo che sarà molto difficile, proprio come lo è stato sin dall'inizio. Voglio che siamo solidamente difensivi, naturalmente, e sappiamo che dobbiamo lavorare su determinate cose, ma la squadra ha fatto progressi: una stagione può aiutarti a migliorare, a capire meglio e a continuare con il tuo processo di crescita, e credo che stia accadendo questo. Tutti vogliamo risultati immediati, ma a volte vincere richiede pazienza".