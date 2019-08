© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il 2-1 rifilato al Burnley, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha detto: "Non abbiamo controllato il match quanto volevamo. Dobbiamo migliorare. Ogni partita ci fornisce molte informazioni. Penso che possiamo fare di meglio. Abbiamo perso alcune palle facili a volte, ma in generale possiamo essere orgogliosi della nostra prima partita qui. Nuovi acquisti? Voglio parlare della squadra, ma per la prima partita in casa è andata bene. E' andata bene per David Luiz, per Pepe, per Dani Ceballo e sono un altro un passo avanti".