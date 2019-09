Arsenal, Emery: "Bravi i nostri giovani, e che sicurezza mostra Saka"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il suo Arsenal ha vinto con ben tre reti di scarto in casa dell'Eintracht, e l'allenatore dei londinesi Unai Emery ha tutte le ragioni per essere soddisfatto, ai microfoni della sala stampa: "Sapevamo che stasera era difficile, perché in casa sono forti e sono una squadra offensiva. Abbiamo lavorato sulle nostre transizioni, e abbiamo mostrato un buon pressing. In più c'è stata la possibilità di usare i nostri giovani calciatori, di dare loro la chance di giocare con quelli più esperti. La loro prova stasera è stata buona, abbiamo mostrato un buon spirito".

Quindi due battute anche sul gol del giovanissimo Bukayo Saka, il più giovane realizzatore in questa Europa League: "È un ragazzo forte fisicamente, e oggi ha mostrato di avere una grande sicurezza nei suoi mezzi".