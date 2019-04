© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'allenatore dell'Arsenal Unai Emery è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara che ha visto i Gunners arrendersi all'Everton per 1-0. Questo il suo commento alla prestazione della squadra, che non è riuscita a reagire alla rete dei padroni di casa, segnata al 10' del primo tempo da Jagielka:

"Sapevamo che avevamo bisogno di solidità a livello difensivo, ma nel secondo tempo abbiamo dovuto cambiare qualcosa a livello offensivo per trovare soluzioni migliori (con l'ingresso di Aubameyang e Ramsey, n.d.r.).

Nella ripresa abbiamo creato 2 o 3 opportunità, ma non siamo riusciti a segnare. Abbiamo concesso più di quanto siamo riusciti a costruire".