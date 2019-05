© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Danny Welbeck lascerà l'Arsenal a fine stagione. Una notizia che era già nell'aria da tempo, ma il club londinese ha ora annunciato che non ha intenzione di rinnovare il contratto del proprio attaccante, in scadenza a fine stagione. Ci ha pesanto direttamente il tecnico Unai Emery: "Ho parlato col club della sua situazione, la decisione è che partirà".

In questa stagione, Welbeck ha disputato appena 14 partite, mettendo a segno 5 gol. Numeri negativi, dovuti soprattutto all'infortunio alla caviglia rimediato nella gara di Champions contro lo Sporting Lisbona. Per lui in Inghilterra si parla da tempo di un interessamento del Newcastle.